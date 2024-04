Tras cuatro meses de la ofensiva contra Hamás: Israel retira sus tropas de la Franja de Gaza

El Ejército hebreo retiró anoche sus tropas de Gaza, y solo queda una brigada en el enclave. La salida se produce después de cuatro meses de enfrentamientos en la zona de Jan Yunis y cuando se cumplen seis meses del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de los extremistas de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas, informa EFE.

Dijo también que las tropas israelíes han terminado con "19 de los 24 batallones de Hamás, incluidos altos comandantes", además de haber capturado a milicianos y "purgado" el Hospital Al Shifa, el más importante de Gaza, hoy totalmente inoperativo.

MÁS DE 33 MIL MUERTOS

"Destruimos fábricas de cohetes, armas, municiones y seguimos destruyendo el subsuelo (en referencia a los túneles de Hamás). Estamos a un paso de la victoria. Pero el precio que se nos cobra es doloroso", dijo como balance de estos seis meses de enfrentamientos.

En la Franja de Gaza, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás, han muerto 33.175 personas, dos tercios mujeres y niños. Además, cerca de 75.890 personas han sido heridas y unos 7.000 cuerpos siguen bajo toneladas de escombros.