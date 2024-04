Caso Rolex: Wilfredo Oscorima intentó regalarle reloj a Dina Boluarte, pero ella "rechazó presente"

Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, confirmó que su patrocinado compró un reloj Rolex para regalárselo a la presidente Dina Boluarte, pero ella "rechazó" el presente y solo se lo quedó como prestado. Indicó que su cliente solo buscaba ayudar a la jefa de Estado a lucir mejor en sus actividades.

"El primer reloj, del que mucho se habla, del 31 de mayo, en realidad el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo. ¿Cómo voy a explicar que tengo esto? Me queda claro que la presidente le dijo: 'No, yo no puedo'", expresó.

"El propósito de Oscorima Núñez, que puede sonar frívolo, es que la presidenta Boluarte Zegarra trata con personas que suelen lucir adornos personales bastantes o mucho mejores de lo que ella estaba exhibiendo. Se le dijo: 'Tú necesitas un objeto así con las personas que tratas", expresó el abogado en amplia entrevista con RPP.

ERROR POLÍTICO

Por otro lado, el letrado reconoció que su cliente cometió un error político con este tipo de presentes a la mandataria de la República, pues generó todo un escándalo mediático por varios días. Sin embargo, recordó que no es la primera vez que un dignatario recibe obsequios.

"Ha cometido un error político, sin ninguna duda. Yo creo que el escándalo ha sido de ida y vuelta, ha sido tomar la imagen de la presidente y hacer de esto un escándalo. Así hubiera sido un regalo que no lo ha sido, no es ni el primer gobernante peruano desde La Mar que no haya recibido un regalo", agregó Abanto Verástegui.