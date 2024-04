Presidenta Boluarte: Fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo relojes de Wilfredo Oscorima

ACTUALIZACIÓN

Esta tarde, la presidenta, Dina Boluarte, en una breve conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, se pronunció respecto a la declaración que brindó en horas de la mañana ante Fiscalía, sobre los relojes marca Rolex, y joyas que lucía en eventos públicos.

En sus primeras declaraciones, dijo: “Sé que están esperando saber sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas y falsas (…) la verdad es solo una. Respecto a los relojes debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, me lo haya obsequiado”.

“Como esos relojes no son de mi propiedad no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas (…) mientras que estos pendientes y este collar que me he puesto son de marca Unique”, declaró mostrando los objetos a los periodistas.

FILTRACIONES INDEBIDAS

Asimismo, reveló las causas por las que tardó en aclarar el caso: “El motivo de mi demora fue Mateo Castañeda, quien me dijo primero respondamos y declaremos ante la autoridad competente y después se dirige al país y eso es todo en cuanto a los relojes y joyas”.

Finalmente, la jefa de Estado hizo un llamado público: “Yo les pido a los señores fiscales que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias, también les pido que cesen las filtraciones indebidas en todos los casos”.

NOTA ANTERIOR

Esta tarde, alrededor de las 04:00 p.m. la presidenta Dina Boluarte dará un pronunciamiento tras su presentación ante la Fiscalía de la Nación, donde rindió su declaración por más de cinco horas sobre el origen de sus relojes de la marca Rolex.

Lo informó Palacio de Gobierno en un escueto comunicado. Esta mañana, tras asistir al Ministerio Público, la jefa de Estado volvió a la sede del Ejecutivo. No brindó declaraciones a la prensa ni al ingreso ni cuando se retiró de la Fiscalía.

ADELANTAR DILIGENCIAS

La diligencia a la que asistió esta mañana Boluarte Zegarra, formó parte de la investigación preliminar que afronta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y fue presidida por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.

Como se recuerda, la jefa de Estado pidió el último domingo adelantar las diligencias “de manera inmediata” por la “turbulencia política” que ha generado el llamado caso ‘Rolex’; sin embargo, el titular de la Fiscalía rechazó el requerimiento.