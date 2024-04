Premier Adrianzén sobre relojes y joyas de presidenta Boluarte: No los he visto, no me consta su existencia

El premier Gustavo Adrianzén señaló hoy respecto a los relojes Rolex y joyas de la mandataria Dina Boluarte Zegarra, en entrevista con CNN, que no tiene "por qué dudar" de la presidenta cuando indicó que todo lo que tiene "es fruto de su trabajo". Además, sobre los relojes el funcionario dijo que "nunca los había visto".

"He respondido siempre sobre cosas que sé, que me constan. En este tema en particular, de que se hable de los relojes, si son uno, tres, doce, quince, a mí no me consta. Me preguntaron si yo había visto los relojes y yo les dije que no, que nos lo había visto, que nunca los había visto", señaló el titular del Gabinete Ministerial.

INVEROSÍMIL

"Me hablaron de una pulsera también que la vi en los medios, pero yo no lo he visto, a mí no me consta su existencia. Aunque para muchos parezca inverosímil, yo con la presidenta nunca hemos tratado este tema de manera personal y directa, lo que he escuchado yo de estos asuntos fue lo que ella misma me dijo: todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo. Yo no tengo por qué dudar que así sea", agregó.

"Esa es la razón por la que (la presidenta Dina Boluarte) tampoco ha declarado, sino hasta el día de mañana (hoy), que ha sido citada. Responderá las preguntas que le formule la Fiscalía de la Nación, y esto, presumo yo, luego de conocidas esas respuestas, terminará finalmente", resaltó Adrianzén Olaya a la cadena internacional de noticias.