Rospigliosi sobre PL que impide a familiares de periodistas contratar con el Estado: "No tiene sentido"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por parlamentarios de Acción Popular, que tiene como objetivo impedir que familiares de periodistas puedan contratar con el Estado.

En declaraciones para Canal N, el legislador cuestionó la iniciativa de los acciopopulistas, vinculados al caso "Los Niños" y señaló que el proyecto de ley en mención "no tiene ningún sentido".

"Esto es una cosa que no tiene ningún sentido, los periodistas no son funcionarios públicos, entonces, no hay ninguna necesidad de que se prohíba a los familiares contratar con el Estado, eso crearía muchísimos problemas para los periodistas", dijo.

LIMITACIONES

En ese sentido, el también exministro del Interior indicó que esta propuesta se trata de una nueva forma para poner limitaciones a la profesión periodística y aseguró que no contará con la aprobación del Parlamento: "De ninguna manera ese proyecto va a pasar en el Congreso", sostuvo.