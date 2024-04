Rómulo Mucho sobre caso Rolex: "Mañana termina la historia"

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se pronunció sobre la citación de la Fiscalía a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que acuda este viernes 5 de abril a responder por la investigación en su contra por el caso Rolex.

En entrevista para Exitosa Noticias, el titular del Minem confirmó que la jefa de Estado acudirá mañana a la sede del Ministerio Público y aseguró que "mañana termina la historia", luego que Boluarte Zegarra brinde las explicaciones correspondientes.

"(¿Está afectando la gobernabilidad del país el 'tema Rolex'?) Efectivamente, pero mañana se aclara todo esto, la presidenta Dina Boluarte acudirá a la Fiscalía [...] Mañana termina toda la historia, ya está en manos de la Fiscalía. (¿Ustedes ya tienen la versión de la mandataria) No, no, no", dijo.

SOBRE LA CITACIÓN

Como se recuerda. la Fiscalía de la Nación citó a Boluarte Zegarra para este viernes 5 de abril para que responde por el caso Rolex. Previamente, la mandataria había pedido adelantar su declaración "lo antes posible", esto, tras el allanamiento a su vivienda y Palacio de Gobierno, no obstante, la Fiscalía rechazó dicha petición.