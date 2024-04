Voto de Confianza: Congresista Rospigliosi a favor que se otorgue respaldo al Gabinete Adrianzén

El parlamentario Fernando Rospigliosi aseguró que no hay razón para no darle el voto de confianza al Gabinete presidido por Gustavo Adrianzén Olaya, quien acudirá con todos los ministros este miércoles 3 abril al Pleno del Congreso de la República para solicitarlo.

Dijo que si bien Adrianzén llega debilitado al pedido de respaldo, pues las últimas semanas se ha dedicado a defender a la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex y los allanamientos a la casa de la mandataria y Palacio de Gobierno, este no tiene el desgaste que alcanzó el expremier Alberto Otárola.

DEFENSA DE MINISTROS

Por otro lado, Rospigliosi Capurro advirtió de un cierto malestar entre los ministros pues habría una "exigencia" de parte de la mandataria Boluarte Zegarra, para que dichos funcionarios la defiendan en los medios de comunicación de las acusaciones que le realizan.

"Creo que hay una exigencia de parte de la señora (Dina Boluarte). No me parece que sea razonable, porque los ministros no tiene que ser abogados de asuntos personales de la señora", manifestó el parlamentario de la bancada de Fuerza Popular a Canal N.