César Acuña descarta haber obsequiado un reloj Rolex a Dina Boluarte

Durante una conferencia de prensa, César Acuña, gobernador regional de La Libertad, desmintió las afirmaciones que sugieren que habría regalado un reloj Rolex a la presidenta Dina Boluarte.

"Es falso que César Acuña haya obsequiado un Rolex. No le he dado nada y es la presidenta quien debe aclarar todo esto. Insto a los políticos a ser maduros y sensatos. No deberíamos estar pensando en una vacancia por un asunto tan trivial", declaró Acuña.

Además, Acuña lamentó cómo este tipo de distracciones pueden afectar a las instituciones del Estado. Hizo un llamado a la acción, destacando que Boluarte tiene programado presentarse ante el Ministerio Público el próximo día 5 para dar su versión de los hechos.

CRITICA NOCIÓN DE VACANCIA

El gobernador regional también expresó su desaprobación hacia los intentos de adelanto de elecciones y criticó a las bancadas que promueven una moción de vacancia contra Boluarte, tachando sus acciones de irresponsables.