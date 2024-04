Comandante de la PNP descarta cambio de Harvey Colchado en la dirección de Diviac

El comandante General de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, rechazó cualquier posibilidad de cambio en la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), liderada actualmente por el coronel PNP, Harvey Colchado.

Zanabria explicó que los movimientos de personal dentro de la Policía son gestionados por la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, y que no ha recibido ninguna solicitud al respecto. "El único pedido que hay es el de la fiscal para que trabaje en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”, agregó.

En cuanto al reciente allanamiento en la residencia de la mandataria y en el Palacio de Gobierno, Zanabria aclaró que no ha solicitado ningún informe sobre estas operaciones, indicando que no se le ha requerido ningún reporte al respecto.

DESCARTA INVESTIGACIÓN A COLCHADO

Zanabria, desmintió la existencia de una investigación disciplinaria contra el coronel Colchado por su participación en dicho operativo. “No me han dado cuenta el inspector de ninguna investigación que se esté desarrollando, no creo que tampoco que haya porque es un hecho importante, me darían cuenta inmediatamente”, dijo a RPP.