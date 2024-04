Presidenta Boluarte desautoriza habeas corpus presentado por abogado para anular allanamientos

Foto La República

La jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, remitió, en la víspera, un oficio al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, desautorizando el habeas corpus presentado por el abogado Marco Riveros para anular los allanamientos en su vivienda y en Palacio de Gobierno por el caso Rolex.

“En mi calidad de supuesta ‘beneficiaria’ del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo”, señala el documento.

NO HA JURADO

Como se sabe, el Poder Judicial había admitió a trámite dicho recurso a favor de la jefa de Estado para que se declare nula la diligencia de allanamiento por una presunta vulneración del derecho de la mandataria de contar con un fiscal competente bajo un debido proceso garantizado en inciso 3, del artículo 139 de la Constitución, informa RPP.

"El caso es que el actual Fiscal de la Nación no ha jurado ante la Presidenta de la República, por lo tanto, no puede ejercer el cargo de fiscal con las atribuciones para investigar a un presidente de la República. Se trata de un fiscal deslegitimado, por ende, todas las actuaciones procesales realizadas hasta esta fecha para investigar a la presidenta de la República del Perú son nulas", indica el recurso.