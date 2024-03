Presidenta Boluarte descarta renunciar tras escándalo por relojes Rolex: “Me retiraré en el 2026”

La presidenta Dina Boluarte descartó que vaya a renunciar tras los recientes cuestionamientos por ser propietaria de al menos cuatro relojes de marca Rolex. Durante un mensaje a la Nación, la jefa de Estado señaló que es víctima de una persecución arbitraria.

“Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidente no está detrás de lobbies o negociados. Y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce porque no soy corrupta ni ladrona”, sostuvo la mandataria.

El pronunciamiento de Boluarte Zegarra se produce luego de, durante la madrugada, agentes de la Diviac junto a representantes del Ministerio Público realizaran un allanamiento en su vivienda, la misma que calificó como una medida “desproporcional, arbitraria y abusiva”.

ACUDIRÁ A LA FISCALÍA

En esa misma línea, la presidenta de la República aseguró estar dispuesta a someterse a las investigaciones y anunció que acudirá la próxima semana al Ministerio Público a para esclarecer de una vez por todas la procedencia de los relojes y otras joyas que son de su propiedad.