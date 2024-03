Jorge del Castillo sobre allanamientos por caso Rolex: Hay indicios pero también mucho show

El excongresista aprista se pronunció sobre los allanamientos a la casa de la presienta de la República Dina Boluarte y a Palacio de Gobierno, señaló que la intervención fue innecesariamente violenta lo que perjudica la imagen del país a nivel internacional.



Indicó también que estos allanamientos podrían tratarse de una especie de cortina de humo para desviar la atención de la investigación iniciada en el Ministerio Público contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, así como al periodista Gustavo Gorriti.

INFORME UIF

Recordó que ya se conocía la información de la UIF sobre Dina Boluarte, lo señaló el investigado Jaime Villanueva en una de sus declaraciones, “Un abogado le pide al fiscal Vela Barba que no haga la denuncia contra Boluarte Zegarra porque no podría asumir la presidencia”, comentó.



Por lo que Del Castillo Gálvez se preguntó por qué el tema recién sale ahora, con imágenes de la intervención repartida a todos los medios, una especie de show. Aclaró que no defiende a la presidenta y que hay indicios de presuntas irregularidades sobre el caso de los relojes Rolex.