Dina Boluarte sobre caso Rolex: presidenta declararía ante el Ministerio Público este viernes

Esta mañana, el letrado Mateo Castañeda, señaló que el allanamiento a la casa de su patrocinada, la mandataria Dina Boluarte, por caso de los relojes Rolex, es una “medida innecesaria” debido a que oportunamente había pedido que se reprograme las diligencias.

“Estoy absolutamente sorprendido por esta medida injustificada que no guarda proporción con la diligencia. No se puede movilizar tanto personal fiscal y policial para unos relojes (…) Es una medida innecesaria y lo es porque nosotros pedimos una sencilla reprogramación. No nos han notificado de la fecha en que se hará la diligencia”, manifestó.

DECLARACIÓN DE BOLUARTE

Asimismo, el abogado comunicó, desde una de las entradas a Palacio de Gobierno, que Boluarte Zegarra, declarará ante el Ministerio Público por el caso de los relojes Rolex el próximo viernes. A su vez, enfatizó que la investigación fiscal es reservada.

“La declaración de la presidenta de la República sería este viernes. La presidenta va a declarar primero ante la autoridad competente (…) Todo debemos comprender que la investigación fiscal es reservada. Luego podrá hacerlo ante los medios de comunicación”, declaró a los periodistas.