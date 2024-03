Dina Boluarte: abogado de mandataria sobre los Rolex ¿Qué pasa si es un obsequio de un fan enamorado?

El abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, Joseph Campos, que representa a la mandataria en otras investigaciones fiscales, no en el caso de los relojes Rolex, declaró que el allanamiento que realiza la Fiscalía de la Nación a la casa de la jefa de Estado y también a Palacio de Gobierno, es presuntamente irregular.

Cuestionó la medida pues hasta el momento no han hallado un indicio de corrupción en la adquisición de los relojes Rolex. Indicó que la presidenta no puede defenderse de las imputaciones en su contra, por enriquecimiento ilícito, porque no hay indicio que pruebe la comisión de este delito. Y puso, entre otros, el siguiente ejemplo:

FAN ENAMORADO

“Yo no digo que sea así porque no hablo de esos temas con la presidenta de la República, pero ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado, de alguien?”. Tal vez este presunto “fan” no quiere que se sepa que él regaló el reloj a la mandataria, razón por la que la investigada no ha colaborado con las diligencias de la Fiscalía, como el recojo de su testimonio y la exhibición de las joyas, explicó.

“Pongo una hipótesis, no sé si es verdad o no, (si) le van a decir quién es el galán, ese señor pierde su vida privada en un momento. Luego, van a generar una serie de situaciones como ustedes creen que pueden investigar la vida personal de las personas, de ese señor eventualmente. Las personas pueden tener espacios públicos y espacios no públicos y hay que entender y respetar eso”, respondió. Con información de Infobae.