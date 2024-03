José Cueto pide la salida del ministro del Interior tras pérdida del cuaderno de ocurrencias de Dina Boluarte

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se pronunció tras conocerse que el pasado 15 de marzo, el cuaderno de ocurrencias de la presidenta Dina Boluarte, desapareció misteriosamente por más de dos horas.

En entrevista para Exitosa Noticias, el parlamentario criticó fuertemente el sistema de seguridad de la mandataria y cuestionó que hasta el momento no se haya podido dar con el responsable de que el cuaderno haya desaparecido durante tanto tiempo.

"Es un tema que el sistema de seguridad de Estado no debería dejarlo pasar. Es es preocupante que no haya un buen sistema de contrainteligencia que inmediatamente haya podido detectar, si es que no lo han hecho ya, quién ha sido responsable de esto. Si le sumas lo del hijo, la jalada de pelo y todo, como que el sistema de seguridad personal de la señora Boluarte está fallando", dijo.

SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR

Al respecto, Cueto Aservi indicó que la pérdida del cuaderno de ocurrencias es un motivo más para que el ministro del Interior, Víctor Torres, sea cesado de su cargo, no obstante, precisó que su bancada aún no tiene una postura definida sobre este tema.

"Hay muchas cosas que están en contra de su permanencia en el sector (...) No hay una decisión final de la bancada, pero yo personalmente he dicho que sí (apoyaría una moción de censura) Al final haremos lo que la bancada decida", sostuvo.