Ministro Arana sobre silencio de Boluarte por caso Rolex: Dará las explicaciones a la Fiscalía

El ministro Eduardo Arana se pronunció sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, aseguró que esta mantiene silencio ante los medios pues dará explicaciones respectivas por el caso Rolex ante el Ministerio Público. Por lo que pidió dejar las especulaciones sobre el tema.

"Ya no debemos especular (…) la señora presidenta como corresponde tendrá que dar las explicaciones primero al Ministerio Público y para no entorpecer la investigación, lo que estimo que está haciendo es no dar declaraciones porque en su momento las tendrá que dar al Ministerio Público, y las dará también luego a la ciudadanía", dijo.

MOCIÓN DE VACANCIA

Por otro lado, el titular de Justicia y Derechos Humanos se refirió, en entrevista con América Televisión, a la posible presentación de una moción de vacancia por parte de la bancada de Perú Libre contra la jefa de Estado, restó importancia a la misma y consideró que todo se encuentra en el plano de la "especulación".

"La vacancia es un proceso de control político que está en manos de el Congreso de la República, entonces tenemos que respetar cualquier pedido o iniciativa que es una expectativa que se puede dar. Desde ese sentido consideramos que cualquier tipo de petición está todavía en el terreno de la especulación", agregó.