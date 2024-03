Christian Thorsen sobre su lucha contra el cáncer: “No sé cuánto me queda, pero estoy bien”

Durante una entrevista exclusiva concedida a Renzo Schuller en su canal de YouTube, el reconocido actor Christian Thorsen dejó al público sorprendido y preocupado al revelar detalles sobre su lucha contra el cáncer.

Thorsen, conocido por su papel como 'Platanazo', desmintió los rumores sobre su regreso a la exitosa serie "Al fondo hay Sitio", pero reveló públicamente su diagnóstico de cáncer terminal de próstata, noticia que conmocionó a sus seguidores y causó preocupación en el público.

Durante la entrevista, el actor compartió una reflexión conmovedora sobre su experiencia con un tratamiento integral basado en muérdago, permitiéndole encarar el cáncer de manera progresiva.

CONFIANZA EN SÍ MISMO

El actor resaltó la importancia de la mentalidad positiva durante su tratamiento, revelando que se repetía a sí mismo frases de sanación mientras se sometía a terapias y procedimientos médicos.

"Yo he escuchado una frase que me parece genial ‘Tú te enfermas, tú te curas’, está en ti en tu cabeza. Cuando yo iba a terapia, iba escuchando en una radio y cantando que yo me iba a sanar. No sé cuánto me quedará, pero en todo caso estoy bien. Tengo una calidad de vida buena", comentó Thorsen.