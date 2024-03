Josué Gutiérrez sobre suplentes de la JNJ que no aceptaron ser titulares: "No puede ser que no les de la gana de asumir"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció luego de conocerse que dos de los tres suplentes de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazaron la invitación para asumir los cargos dejados por los inhabilitados Inés Tello y Aldo Vásquez.

En entrevista para RPP Noticias, Gutiérrez Cóndor expresó su indignación ante la negativa de los suplentes y señaló que viene evaluando qué procedimientos se pueden seguir contra los abogados que rechazaron ser miembros titulares de la JNJ.

“No puede ser que alguien que sea suplente, que ya es un estatus legal para el cual postuló, vaya a decir que no quiere asumir el cargo. Nosotros vamos a ver qué mecanismos y qué tratativas legales hay para iniciar procedimientos de carácter administrativo o cualquier otro tipo de procedimiento, pero no puede ser el caso. No puede ser que yo, siendo suplente, no me dé la gana de asumir. Es una responsabilidad frente al país", dijo.

SUPLENTES

Como se recuerda, el día de ayer, la Junta Nacional de Justicia confirmó que el primer suplente, Abraham Siles Vallejos, aceptó la invitación para ser miembro titular de la JNJ, no obstante, Mónica Rosell Medina y Jaime de la Puente Parodi "declinaron la invitación formulada".