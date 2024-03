Hania Pérez de Cuéllar niega haber culpado a Otárola por escándalo del Rolex de Dina Boluarte

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, negó haber señalado al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, como responsable de un presunto complot contra la presidenta Dina Boluarte, por el lujoso Rolex que ha utilizado en sus últimas actividades y el cual no ha sido declarado ni esclarecido su origen.

Como se recuerda, la titular del sector Vivienda indicó en entrevista para Exitosa que existe una "venganza" en contra de la mandataria, quien ya afronta una investigación preliminar por este caso.

En diálogo con RPP Noticias, Pérez de Cuéllar explicó que en ningún momento mencionó al expremier y que sus declaraciones han sido sacadas de contexto.

“En ningún momento me he referido al señor Alberto Otárola como el autor de una venganza y un complot. Yo he dicho que esto me suena a venganza y complot, en ningún momento me he referido a él. Que el periodista haya supuesto eso, me lo haya preguntado y él haya deducido esto; es un tema… de los periodistas”, dijo.

RESPUESTA DE OTÁROLA

Las recientes declaraciones de la ministra se dan luego que Alberto Otárola respondió a través de su cuenta en la plataforma X, donde negó tajantemente ser el autor de un presunto complot contra Boluarte y expresó su "decepción" con Pérez de Cuéllar.

"Niego tajantemente estar “detrás” del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Hania Pérez de Cuellar. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta", publicó.