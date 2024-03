Moción de censura contra ministro del Interior sería presentada el lunes 25

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, criticó duramente a sus colegas del Legislativo por la demora en la recolección de firmas para la moción de censura contra el ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria cuestionó que varios de sus colegas parlamentarios hayan salido a los medios a decir que apoyarán la censura del ministro, pero que sin embargo hasta el momento no hayan concretado esa disposición firmando dicho mecanismo de control.

“Ya estoy cansada de que todo el mundo dice que están esperando que yo les mandé el papelito, pero cuando van mis asesores los tienen una hora parados en el sol (...) Que no se hagan los locos, entonces que no salgan (a los medios) y digan que van a firmar. A la hora de la hora no firman nada", dijo.

PRESENTACIÓN

Alcarraz Agüero indicó que, de no haber mayores inconvenientes, estaría presentando la moción de censura el próximo lunes: "Todavía son 33, pero podría presentar el lunes 25. Que no se hagan los locos, si están saliendo a la prensa diciendo que van a firmar", sostuvo.