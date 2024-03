Dina Boluarte: abogado de presidenta asegura que indagación por relojes Rolex no tiene sentido jurídico

Esta mañana, Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, sostuvo que las diligencias preliminares iniciadas en la víspera por el Ministerio Público contra la mandataria por el uso de relojes Rolex no tiene justificación.

“No tiene ninguna justificación y, más aun, jurídicamente no tiene sentido, no tiene futuro; pero sí tiene consecuencias esencialmente en lo político. Una investigación siempre tiene un efecto deteriorante del poder”, refirió el letrado a la agencia Andina.

RELOJES ROLEX

Dijo también que la denuncia está creando la percepción que los relojes que usó la mandataria responden a una situación irregular, cuando eso no está determinado hasta el momento. Afirmó que una investigación a la presidenta está prohibida constitucionalmente.

“Para llegar a la conclusión de estos relojes -no sé si son hasta originales o no- va a habilitar una investigación de todo lo que hiciste en el Estado para saber el supuesto vínculo con el Estado, eso se llama pesquisas generales y está prohibido constitucionalmente”, agregó.