“Yo no soy ninguna sombra en el poder, no participo en el Gobierno”, afirma Nicanor Boluarte

En breve entrevista, Nicanor Boluarte Zegarra rechazó las versiones periodísticas que tendría participación en las decisiones políticas del actual Gobierno, así como en la designación de distintos funcionarios.

“Yo no soy ninguna sombra en el poder, no participo en el Gobierno (…) No he recomendado a nadie para el Gobierno”, señaló el hermano de la presidenta Dina Boluarte, y remarcó: “No llamo a ningún funcionario ni tampoco visito a ninguna entidad desde que ganó [Pedro] Castillo”.

NO CONOCE A VIZCARRA

Consultado si habría formado parte de una conspiración con el exmandatario Martín Vizcarra Cornejo y César Figueredo (secretario general del partido Perú Primero) para sacar a Alberto Otárola Peñaranda del Gobierno, dijo:

“No conozco a Martín Vizcarra personalmente, lo he visto en televisión y cuando sale en los noticieros. Al otro señor tampoco lo conozco (César Figueredo Muñoz), así que no se puede hacer un complot con alguien que no se conoce”, expresó al programa Punto Final.