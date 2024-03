Dina Boluarte rechaza presunto complot contra Alberto Otárola: "Mi hermano no conoce a Vizcarra"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó que haya existido un complot contra el ahora expremier Alberto Otárola, el cual habría sido orquestado entre su hermano, Nicanor Boluarte, el expresidente Martín Vizcarra y César Figueredo.

Desde la región de La Libertad, la jefa de Estado lamentó la renuncia de Otárola Peñaranda y aseguró que no existe un complot que haya ocasionado su salida de la PCM, pues asegura que Nicanor Boluarte y Vizcarra Cornejo no se conocen.

"Lamento que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otárola, a quien le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía. Es una tarea difícil como presidenta, y el premier me acompañó. Y también digo que ese complot que se viene desmoronando, porque el señor Vizcarra, el señor Figueredo y mi hermano, a quienes querían hacer aparecer que estuviesen complotando, no se conocen. El señor Vizcarra no conoce a mi hermano, el señor Figueredo no conoce a mi hermano. Entonces, ¿de qué complot hablan?", dijo en diálogo con la prensa.

SOBRE NICANOR BOLUARTE

En ese sentido, Boluarte Zegarra reiteró que su familiar no toma decisiones en el Gobierno y descartó que haya existido una disputa de poderes entre él y el ahora expremier, asegurando que ambos "son amigos".

"No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y mi hermano. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Debo recalcar que mi hermano no está comprometido con ningún complot. Mi hermano no participa en las decisiones del Gobierno", sostuvo.