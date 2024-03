Christian Cueva habla sobre posible fichaje por la UCV tras declaraciones de Paolo Guerrero

En los últimos días, han circulado numerosos rumores sobre un posible fichaje de Christian Cueva por la Universidad César Vallejo; incluso, Paolo Guerrero ha hablado del tema. Ante los cuestionamientos, el ‘Aladino’, quien se encuentra recuperándose de una lesión en España, dio una tajante respuesta sobre los siguientes pasos en su carrera.

"En estos momentos, no puedo decir qué es lo que me depara el destino. Mi enfoque es únicamente en recuperarme y en mi familia. Si tú me dices a mí '¿Quisieras volver a Perú?', te puedo decir que no. Yo quisiera jugar en otro lado, es mi deseo. Al final, no soy yo quien decide, es Dios", dijo durante Futmax League' de L1 Max, al ser consultado sobre la posibilidad de jugar para la UCV.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO PAOLO GUERRERO?

El ‘Depredador’ en una entrevista con RPP señaló que ha conversado con su amigo y compañero Cueva sobre la posibilidad de que integre la escuadra poeta.

"Hemos hablado en algunas oportunidades, pero lo primero que quiero es que se recupere pronto, que el fútbol peruano lo necesita y él sabe que es un jugador muy importante con mucha calidad", dijo Paolo

CHRISTIAN CUEVA REVELA SE ATIENDE CON EL DOCTOR DE ERLING HAALAND

El ‘Aladino’ también conversó sobre el proceso de recuperación que está atravesando y reveló que se está atendiendo con un doctor que también trabaja con Erling Haaland.

"(Estoy) con médicos muy buenos. Bueno, el doctor Ramón es doctor personal de Haaland. Imagínate tratarme con un doctor de esa magnitud. Esa experiencia, la verdad, es una bendición. Dios me lo permite hacerlo acá. Sé que no solamente depende del doctor, sino también de mí", dijo al mismo medio.