Inés Tello sostiene que no renunciará al cargo: "No es posible que en el siglo 21 se discrimine por edad"

El pasado martes, la magistrada Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), enfatizó que no pretende renunciar al cargo y rechazó que el Congreso pretenda destituirla por superar los 75 años.

"No es posible que en el siglo 21 se discrimine por edad en el país, haciendo interpretaciones parciales de la Constitución. Nunca he escuchado de que en algún país en el mundo a una persona o funcionario se le prive del ejercicio por edad", señaló a RPP.

DISCRIMINACIÓN POR EDAD

La magistrada dio a conocer que ha presentar su caso a organismos internacionales para evitar que sea retirada del cargo por una discriminación a su edad.

“Ya he presentado mi denuncia. Esta situación ya la he hecho conocer a los organismos internacionales competentes en términos de que estoy siendo discriminada. Cuando el Congreso publica la ley que quita el límite de edad a los profesores dice: 'es para optimizar la igualdad', entonces me sacan otro argumento: 'en el caso de los docentes y notarios era ley, pero en la JNJ hay artículos constitucionales", indicó, agregando que las acciones que está tomando el Congreso para intentar destruirlos está afectando el trabajo que tienen que hacer en la Junta Nacional de Justicia.

PATRICIA BENAVIDES

Tello se pronunció sobre el caso de Patricia Benavides y recalcó que se está investigando a la suspendida exfiscal de la Nación por una infracción administrativa: no se han encontrado sus tesis de maestría y doctorado, grados obtenidos en la Universidad Alas Peruanas.