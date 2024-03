Betssy Chávez asegura que sufre de enfermedad desde que está en prisión: “He perdido entre 12 y 15 kilos”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, reapareció en una audiencia del Poder Judicial que evalúa su solicitud para variar la medida de prisión preventiva y seguir su proceso legal por el intento del golpe de Estado en libertad.

También reveló que padece el síndrome de dumping y que, a causa de esta afección, habría perdido hasta 15 kilos desde que está en prisión. En ese sentido, sostuvo que su estado de salud es complicado, ya que en la cárcel solo hay un médico para atenderse.

“Yo estaba con 76 o 75 kilos más o menos. Como recordará, le pido que me deje en establecimiento penitenciario de Tacna justamente por mis temas de salud, se me negó en aquel entonces. Yo a la fecha he perdido entre 12 y 15 kilos”, dijo Chávez.

ARREMETE CONTRA BENAVIDES

Asimismo, Betssy Chávez Chino acusó a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, de haber cometido tortura contra ella por no atender su solicitud cuando ingresó al centro penitenciario. En tal sentido, ella pidió llevar su proceso en libertad.