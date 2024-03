Congreso: Edwin Martínez propone a Pedro Ángulo como reemplazo de Otárola en la PCM

En medio de la revelación de un audio en Panorama donde se escucha a Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, quien logró ser contratada en el ministerio de Defensa (Mindef) por más de 50 mil soles, el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez indicó que la presidenta Dina Boluarte debe remover a Otárola de su cargo de inmediato.

En declaraciones, Martínez indicó que Pedro Angulo debería reemplazar a Otárola Peñaranda en la oficina de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), porque sería una persona que trabajaría por el bienestar de los ciudadanos.

“Ciertamente no es político. No necesitamos un politiquero, necesitamos un hombre de talla, con estadismo (sic), con visión de país, no con visión de partido político”, mencionó.

LLEGADA DE OTÁROLA

Tras conocerse la noticia de Panorama, la dignataria Dina Boluarte solicitó el retorno inmediato de Alberto Otárola, quien se encontraba en Canadá, para dar explicaciones sobre el caso de Yaziré Pinedo.