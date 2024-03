Ministro Mucho: Sería "grave" si se comprueba favorecimiento de premier Otárola a Yaziré Pinedo

Esta mañana, desde Toronto, Canadá, el ministro Rómulo Mucho se pronunció sobre el audio difundido por el programa Panorama que vincularía al premier Alberto Otárola con Yaziré Pinedo, una joven que logró órdenes de servicios con el Estado después de reunirse con el jefe del Gabinete Ministerial.

El titular de Energía y Minas dijo que el Gobierno se deslinda de “todo acto de corrupción” y que Otárola Peñaranda, quien también se encuentra en la capital canadiense para participar en la convención anual de exploración minera PDAC 2024, dará las explicaciones del caso cuando retorne al país.

INVESTIGAR

“El premier se encuentra en Toronto, yo creo que al regreso hará algunas declaraciones, pero también ha dado a entender que todo acto puede ser también, digamos, de parte de los que no ven bien al Gobierno. Todo es posible, hacer y fabricar. No lo sé, pero creo que eso se tiene que investigar para aseverar”, declaró.

Dijo también que no ha conversado sobre el tema con el funcionario, pero de confirmarse que favoreció a la joven se trataría de un tema “grave”. Consultado si el premier debería renunciar respondió: “No me corresponde. Soy ministro nuevo, tengo un par de semanas. No puedo decir nada en este momento”.