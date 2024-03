Salas Arenas sobre partido de Antauro Humala: “No tiene ideas antidemocráticas”

En medio de la polémica que se generó tras la inscripción del partido político de Antauro Humala, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas defendió la organización del etnocacerista y mencionó que no tiene ningún tipo de ideas que se alejan de la democracia.

Asimismo, Salas Arenas precisó que la militancia del hermano del expresidente Ollanta Humala no puede ser comparada con otros grupos políticos que buscaron engañar y sembrar un caos en el territorio nacional.

"Movadef, en sus estatutos, se adscribió al pensamiento Gonzalo. No pasó la revisión sobre el estatuto que tiene que hacer el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), además de otros incumplimientos formales. Lo contrario es en este caso. Según he podido mirar posteriormente a mi retorno de vacaciones, como consecuencia de estas alegaciones, no hay en el ideario de esa organización que se alude declaraciones antidemocráticas", indicó.

DENUNCIA CONTRA LA JNE

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero remitió una denuncia constitucional al despacho de Lady Camones para priorizar el documento contra Jorge Salas Arena por la aprobación de la militancia de Antauro Humala.

Cabe mencionar que, Cavero es uno de los principales opositores del partido de Humala Tasso, ya que considera que es una organización que tiene ideas que van contra la democracia peruana.