Congresista Cavero a premier Otárola: Negarse a una reorganización de la Fiscalía me parece peligroso

El parlamentario de la bancada Avanza País, Alejandro Cavero Alva, cuestionó, en entrevista con el diario Expreso, las recientes declaraciones del premier Alberto Otárola Peñaranda, quien considera “poco importante” el proyecto de ley que propone declarar en emergencia el Ministerio Público y suspender a todos los fiscales supremos titulares.

“No sé si hay un tema más importante en este momento donde más daño le cause al país que la politización de la justicia y la Fiscalía. El parlamento no puede huir de su responsabilidad, puede haber sido un proyecto de Perú Libre y hay que ver en qué términos lo han planteado, pero negarse a la necesidad de una reorganización de fondo del Ministerio Público y del Poder Judicial me parece peligroso”, manifestó el legislador.

DEFENIÓ AUTONOMÍA

Como se recuerda, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, defendió la autonomía y la institucionalidad del Ministerio Público ante el proyecto de ley presentado por miembros de la bancada de Perú Libre que plantea declararlo en emergencia por todos los presuntos actos de corrupción que se estuvieron viendo en este organismo los últimos meses.

“El Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma, que se rige bajo los principios de su propia institucionalidad. Creo que, en lugar buscar una reorganización o una intervención de este organismo, el Congreso de la República debiera agendar temas de suma importancia para el país”, planteó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).