Marco Tulio Falconí se desvincula de posible remoción de la JNJ: "Yo no estoy en ese problema"

Marco Tulio Falconí, nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), afirmó que el proceso de destitución que están llevando el conjunto de magistrados en el Congreso no es un problema que lo vincule a él.

"Yo no estoy en ese problema definitivamente en primer lugar. No me puedo ni debo pronunciar porque en este proceso de amparo que duró cuatro años, la JNJ solicita de ser considerada como parte (...) No tengo ningún conflicto con los miembros. Pido a todas las autoridades actuar con prudencia por el bien del Perú", dijo a RPP.

QUÓRUM

Por otro lado, el funcionario reconoció que si los magistrados son destituidos por el Congreso habría un problema en el número de miembros titulares de la JNJ ya que se necesita un quórum de cinco para todos los procesos.

"El 60 % de los magistrados son provisionales, lo cual es gravísimo. El Poder Judicial ha devuelto al MEF unos 58 millones por no haber nombrado a magistrados. Ese es el principal problema que tenemos", agregó.