Ministro de Economía opina que no es "viable una privatización" de Petroperú por el momento

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se pronunció sobre la renuncia del directorio de Petroperú y sostuvo que, por el momento, no ve viable una privatización de esta empresa estatal, alegando que no es “imán de inversión privada”.

“Mi opinión particular es que en estos momentos no es viable una privatización, pero creo que en la medida en que la empresa comience a mostrar resultados positivos, su valor va a ir creciendo y va a ser más viable ir buscando, quizás no la venta total, pero sí la participación privada a través de diferentes mecanismos”, dijo durante una conferencia de prensa.

Adicionalmente, se mostró cauteloso dado a que espera que los resultados se mantengan en rojo durante el 2024, ya que tiene compromisos internos importantes que abordar.

“La empresa tiene todavía muchos compromisos que atender, yo sospecho que a nivel interno va a seguir sufriendo transformaciones, que se espera que sean viabilizadas a escenarios mucho más estables”, indicó.

PETROPERÚ EN 2025

El ministro no descarta que para los años 2025 o 2026, Petroperú podría ser más atractiva para la inversión privada y, por consiguiente, generar nuevas oportunidades.

“Potencial tiene la empresa y estoy seguro de que el mercado lo va a valorar. De repente para el 2025 o 2026 se pueden evaluar nuevas oportunidades para Petroperú de lograr capital privado y una mayor participación de la gestión, pero por ahora no veo que podamos ser imán de inversión privada”, sostuvo.

(Con información del diario Gestión)