Dina Boluarte habla sobre la posible huelga de profesores: “No podemos estar amenazando”

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre una posible huelga nacional indefinida de docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) que se desarrollaría entre abril y mayo. La mandataria destacó que esta medida podría afectar el inicio del año escolar.

“Como Gobierno quizás, podamos cometer algunos errores y no estar atendiendo algunas situaciones que los maestros necesitan, pero para eso es el diálogo. Para eso son las mesas de trabajo”, dijo la jefa de Estado a la prensa, según el diario Gestión.

“No podemos estar amenazando como cierto sector diciendo que en abril debe empezar con las huelgas. Eso no tiene que ser de esa manera. No sería justo que, por no conversar en paz, ellos (escolares) tengan que perjudicarse. Yo creo que no”, añadió.

EL GOBIERNO Y LA EDUCACIÓN

Por otro lado, Boluarte, afirmó que su gestión se encuentra dando “pasos certeros” para cerrar las brechas en infraestructura educativa.

“Este gobierno sí va de la mano con lo que es más importante en una sociedad, la educación. Este impulso implica pasos certeros, para el cierre de brechas en infraestructura educativa. La brecha es muy grande, no se dio la atención oportuna y necesaria a lo largo y ancho del país, para que podamos ver año tras año e ir acortando poco a poco esa brecha”, señaló tras entregar un colegio en Surquillo.