Lizarzaburu denuncia a Susel Paredes por llamar “brutos” a colegas: “debemos tratarnos con respeto”

El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, denunció a su colega Susel Paredes, luego que, en una entrevista para un medio local, la parlamentaria calificara de “brutos” e “idiotas” a los legisladores que respaldan el informe que recomienda destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Lizarzaburu fue denunciado anteriormente por Paredes luego que este lanzara comentarios sexistas en plena sesión, contra la congresista Patricia Juárez, quien también milita en el mismo partido político que el parlamentario.

Ahora, el legislador ha denunciado a Paredes ante la Comisión de Ética por “grave falta”. “Formulo denuncia contra la congresista Susel Paredes por grave falta ética conforme a las disposiciones previstas en el reglamento del Congreso de la república y el Código de Ética parlamentaria, con la finalidad que la misma se declare fundada y se le imponga la máxima sanción”, indica el documento presentado al grupo de trabajo presidido por Diego Bazán.

“Con fecha del 27 del presente mes, en horas de la mañana, la congresista realizó declaraciones públicas con expresiones agraviantes y denigrantes, al suscrito y a los colegas congresistas de los miembros de la Comisión Permanente y a los miembros del Pleno habilitados para la votación sobre la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”, se lee en dicho escrito, haciendo alusión a la entrevista realizada a Paredes en Exitosa.

¿QUÉ OPINA LA GENTE?

La legisladora habló contra sus colegas que aprobaron el informe final a favor de la remoción de los miembros de la JNJ. "Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE", puntualizó la congresista

En el documento de denuncia presentado por Lizarzaburu, señala que entre congresistas deben tenerse respeto: “Los parlamentarios somos representantes de la Nación y tenemos la obligación de tratar a nuestros colegas con respeto y tolerancia, así como adecuarnos a las normas disciplinarias señaladas en el Reglamento del Congreso de la República, en el Código de Ética Parlamentaria y su reglamento”.

Los internautas se mostraron asombrados por la denuncia del congresista de Fuerza Popular, quien anteriormente se refirió de manera sexista contra su compañera de bancada. “Pero qué conchudo!”, “Son capaces de ponerle a Susel la máxima sanción y a Lizarzaburu archivar su caso. Así de conchudos y sinvergüenzas son”; “Pero cuando Lizarzaburu habló de las t**** de Patricia Juárez nadie se ofendió”; “No hace sino confirmar los calificativos de Susel”; “Se sintió aludido”, fueron algunos de los mensajes en torno a este hecho.