El titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, afirmó que el Congreso de la República está realizando una mala interpretación cuando trata de destituir a todos los integrantes de la entidad. En ese sentido, pidió a los legisladores que tengan una mayor consideración y señaló que todos los procesos que están llevando a cabo no podrían continuar.

"Si no existen miembros de la JNJ entenderíamos que en cualquier proceso podría aplicarse hasta una prescripción (...) En el supuesto que no se nombre a nadie (…) los procesos en general, no solo me refiero a los procedimientos administrativos sancionadores, sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial, no podría llevarse adelante", señaló.

INSTITUCIONALIDAD

Asimismo, De la Haza Barrantes indicó, en amplia entrevista con RPP, que los magistrados de la JNJ son optimistas y esperan que entre los parlamentarios de las diferentes bancadas haya reflexión sobre la trascendencia de la decisión que pueden tomar sobre el caso de la Junta Nacional de Justicia pues al final podrían afectar a la institucionalidad.

"En este momento no podría plantearme una situación desagradable y no óptima. Nosotros apostamos a que el Congreso, en un sentido de país, no de situación inmediata, sino pensar en el largo plazo, en pensar que cualquier decisión pueda afectar no solo a los magistrados del JNJ sino todo el bienestar que demanda una democracia que no sería lo más apropiado", expresó.