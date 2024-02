Guido Bellido tras declaraciones de Dina Boluarte: “Si la señora es mamá de los peruanos, mejor me quedo huérfano”

Luego de las declaraciones de Dina Boluarte en La Libertad donde se hizo llamar la “mamá de todos los peruanos” y el gobernador de la región César Acuña como el “papá”, el expremier en el gobierno de Pedro Castillo, Guido Bellido arremetió contra la presidenta y mencionó que prefiere quedarse solo antes de que Boluarte sea su progenitora.

Asimismo, Bellido Ugarte sostuvo que una madre no arremete contra sus hijos, haciendo recordar los números de fallecidos que se tienen producto a las manifestaciones registradas a finales de 2022 e inicios de 2023.

“Si la señora Dina Boluarte es mamá mejor me quedo huérfano, para que tener una madre que me va a meter bala, eso no funciona. Esto no tiene nombre”, señaló el parlamentario.

ALGO CASUAL

Por su parte, el congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores Ruíz manifestó que las declaraciones de la mandataria fue algo casual en medio de la asistencia de simpatizantes de la dignataria.

“Me quedo un poquito con eso, me parece que ha sido emotividad de la señora presidenta y hay que tomarlo como tal”, expresó.