Jaime Villanueva: Fiscal de la Nación confirma que le entregaron carpeta con nuevas declaraciones

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena declaró anoche que recibió un reporte con nuevas declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Patricia Benavides Vargas, quien desde hace unos meses revela supuestas irregularidades en el Ministerio Público que involucrarían a funcionarios y personajes del ámbito político.

"Hoy hemos recibido un reporte de la doctora Delia Espinoza que nos remiten, de manera reservada, sus otras declaraciones. Lo he recibido hace un par de horas, aún no las he revisado. Analizaremos y revisar rigurosamente [...] ¿Le adelantaron que hay nuevos personajes? Entendemos que sí", declaró el representante del Ministerio Público.

DILIGENCIAS PRELIMINARES

Por otro lado, el fiscal Villena Campana indicó, en entrevista con Canal N, que las investigaciones preliminares abiertas contra los fiscales supremos Patricia Benavides y Pablo Sánchez y otros personajes involucrados en las declaraciones de Jaime Villanueva, tendrán un plazo de 80 días, tiempo en el cual se deben actuar diversas diligencias.

"La disposición que hemos emitido se guía estrictamente a las declaraciones del 24 y el 30 de enero, la fiscalía suprema, a cargo desde la doctora Delia Espinoza, remitió copias certificadas y, luego de un análisis riguroso, abrimos diligencias preliminares contra altos funcionarios aforados y otros que habrían participado en esos hechos", señaló.