Zoraida Ávalos niega dichos de Jaime Villanueva: Fui nombrada como fiscal suprema en 2013 por el extinto CNM

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, desmintió las afirmaciones de Jaime Villanueva, actual colaborador eficaz y exasesor de la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, quien aseguró que el destituido fiscal supremo, Carlos Ramos Heredia, influyó en su nombramiento como fiscal suprema en 2013.

"Yo fui nombrada por un Consejo Nacional de la Magistratura y fui nombrada por unanimidad y que casualidad que ese mismo consejo destituye por unanimidad al señor Carlos Ramos, la pregunta sería ¿El señor Ramos tuvo tanto poder para mi designación y no para evitar que lo destituyan?", cuestionó.

RECHAZA HABER PEDIDO "NO HACER NADA" EN INVESTIGACIÓN CONTRA VIZCARRA

En otro momento, la suspendida fiscal suprema rechazó haber pedido al fiscal Rafael Vela "no hacer nada" en una investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntamente haber recibido coimas cuando era gobernador regional de Moquegua, tal y como lo aseguró Villanueva ante la Fiscalía.

"Se acerca vela a mi despacho, sin documento alguno, y me dice que hay un colaborador eficaz que está trabajando con Juárez Atoche que tiene datos sobre Martín Vizcarra; y me van a pedir ampliación de competencia [...] el colaborador eficaz pedía que lo investigue el doctor Juárez Atoche y yo dije de cuando acá un investigado hace esas peticiones [...] jamás digo que no se investigue", explicó.

Fuente RPP.