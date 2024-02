Jorge Salas Arena sobre revelaciones de Jaime Villanueva: “No hubo trampa en las elecciones para perjudicar a alguien”

Tras las revelaciones de Jaime Villanueva donde se conoce que el suspendido fiscal Rafael Vela Barba se habría confabulado con el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas para que la candidata Keiko Fujimori no salga elegida como presidenta.

En declaraciones a un medio local, Salas Arenas mencionó que nunca participó en ningún tipo de estrategia para impedir que una u otra persona llegue a Palacio de Gobierno para relevar al entonces mandatario Franciso Sagasti.

Asimismo, el presidente del JNE indicó que estas revelaciones que vienen saliendo en estos momentos tienen otros fines, los cuales buscan distraer a la opinión pública.

"No ha habido confabulaciones, ni maquinaciones, ni ningún otro truco, ni trampa con la finalidad de favorecer o perjudicar a nadie. Ese no es el estilo de trabajo ni de quien habla ni de los miembros del JNE. (...) Algo debe estarse 'cocinando' con la finalidad de distraer, no hay ninguna acción que pudiera ser calificada como ilegal en el proceder del JNE o de quien habla", expresó.

REVELACIONES

De acuerdo a lo contado por Jaime Villanueva en 2021 existió un complot en el JNE para que la lideresa de Fuerza Popular no fuera electa como la primera presidenta del Perú.

“También me hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del doctor Arce, que era representante del Ministerio Público", sostuvo.