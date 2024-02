Jaime Villanueva asegura que hubo acuerdo para no formalizar indagación contra presidenta Boluarte

Una declaración de Jaime Villanueva, quien fue asesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, involucra al suspendido fiscal Rafael Vela, en un pedido para que no se formalice investigación por lavado de activos contra la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, por el financiamiento de la campaña electoral de Perú Libre en 2021.

“Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella si estaba incluida en la investigación que me referí antes, y Rafael Vela ya me había comentado que esto estaba para formalizarse, y que iba a hacer incluso un pedido de prisión preventiva”, señala una parte de la manifestación de Jaime Villanueva presentado por el programa Punto Final.

PEDRO CASTILLO

“Entonces ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido en esa formalización y yo hablo con Rafael Vela y le digo lo que Óscar Nieves me había dicho que lo más probable es que Dina Boluarte sea la próxima presidenta, y que para eso suceda no tenía que tener investigaciones”, se agrega.

En otro extracto de la declaración, se señala que Rafael Vela le comunicó el pedido a Richard Rojas, el fiscal del caso, por lo que Boluarte Zegarra no fue incluida en la formalización de la investigación. Actualmente la hoy mandataria sigue como indagada en este proceso junto al expresidente Pedro Castillo y el exasesor de Palacio de Gobierno, Henry Shimabukuro.