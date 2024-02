Diethell Columbus: Fuerza Popular sabía de la reunión entre Martha Moyano y Jaime Villanueva

El partido Fuerza Popular conocía del encuentro entre la legisladora Martha Moyano Delgado y Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Lo señaló el secretario nacional de Comunicaciones de dicha agrupación política Diethell Columbus. Indicó que la reunión fue en diciembre del 2023 para ver temas vinculados a su despacho congresal.

“Respecto a las reuniones de Martha con el señor Villanueva, no es una novedad en esta obra teatral. Martha lo comentó en diciembre del año pasado […] saliendo de la DIROES, tras ver al presidente [Alberto] Fujimori. Martha comenta: ‘Me he reunido con el señor Villanueva para ver temas propios de la función de mi despacho. Martha ya lo había comentado; o sea, no es una novedad para nosotros o algo que nos escandalice”, declaró.

NADA IRREGULAR

En conversación con Willax, la parlamentaria confirmó que conoce al exasesor de Patricia Benavides y que se han reunido hasta en tres ocasiones en la Fiscalía. También reconoció encuentros con la suspendida extitular del Ministerio Público. Para el excongresista Columbus, no habría nada de malo en esos encuentros, ya que, indicó, se podrían “hacer coordinaciones de distinta naturaleza”.

“Conociendo a Martha, yo no creo que haya tomado o se haya tomado una libertad de coordinar cosas irregulares que puedan generar algún tipo de sindicación de algo indebido. Es bastante meticulosa con ese tipo de cosas. Y desde que la conozco, nunca ha estado metida en un asunto de esta naturaleza”, alegó en amplia entrevista con RPP el secretario nacional de Comunicaciones de Fuerza Popular.