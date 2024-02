Congresista Amuruz apoya interpelación a titular del Interior: Aumento de la inseguridad es crítico

La parlamentaria Rosselli Amuruz respalda la moción de interpelación al ministro del Interior, Víctor Torres, presentada por la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú). En el documento se pide que el funcionario responda por los altos índices de delincuencia que se registra en todo el país.

“Es una iniciativa que, como bancada, la estamos analizando. Pero, a manera personal, yo estoy de acuerdo en que se cumpla nuestro control político y hacer que venga a dar las explicaciones respectivas”, declaró a RPP la también tercera vicepresidenta del Congreso de la República.

BASTANTE CRÍTICO

“Porque, la verdad, acá tenemos al alcalde del Rímac y no me va a dejar mentir: el aumento de inseguridad a nivel nacional es bastante crítico y hasta el momento no vemos resultados en las propuestas del Poder Ejecutivo en el sector del Interior", agregó la legisladora de Avanza País.

Como se recuerda, la moción presentada hace unos días por la parlamentaria Alcarraz Agüero, un pliego interpelatorio que consta de cinco preguntas, cuenta con las firmas de legisladores de Renovación Popular, Cambio Democrático, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú.