Congresista Edwin Martínez en contra de interpelación a los ministros de Defensa y del Interior

El legislador Edwin Martínez se mostró en contra de la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres, y del Ministro de Defensa, Jorge Chávez. Exhortó a sus colegas a no generar "mayor inseguridad" y apuntó que se debe brindar mayor confianza a dichos funcionarios.

"No la he firmado ni la voy a firmar. Quiero exhortar a los miembros del Congreso que no sigan generando mayor inseguridad. Tenemos que darle cierta seguridad a nuestro ministro y Policía (...) No es momento de censuras, mucho menos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa porque ellos tienen que garantizarnos la seguridad en el país", declaró.

INSEGURIDAD CIUDADANA

Asimismo, el parlamentario de la bancada de Acción Popular (AP) aseguró que el Parlamento Nacional debe trabajar en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininter) para que las operaciones para combatir la inseguridad ciudadana sean efectivas.

"No es el momento y hoy quieren volver a encender la pradera (...) Hay que trabajar de la mano con la Policía Nacional para que los planes operativos desde el Ministerio del Interior sean efectivos. Hay que coordinar con los alcaldes de cada distrito y provincia para que juntos podamos enfrentar al delincuente”, manifestó Martínez Talavera en entrevista con Exitosa.