Eduardo Pachas renuncia a la defensa de Pedro Castillo: “los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes”

El abogado Eduardo Pachas renunció a la defensa legal del expresidente Pedro Castillo en el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado, perpetrado el 7 de diciembre de 2022.

“Señor Fiscal Supremo, que en mi calidad de defensor y estando facultado por el artículo 22° del Código de ética del abogado, presento mi renuncia al patrocinio del presente proceso y en consecuencia ya no debería recibir ninguna notificación”, se lee en documento dirigido al fiscal Alcides Chinchay, difundido por el periodista Carlos Villarreal.

Pachas anunció que dejó el cargo en redes sociales alegando que “los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno”.

“El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes solo uno...”, dijo en X (antes Twitter).

