Kira Alcarraz sobre Víctor Torres Falcón: “Como nombrarlo como ministro sino no conoce la realidad peruana”

En medio de las investigaciones que comenzó el Ministerio Público contra el titular del Interior (Mininter), Víctor Torres Falcón por una presunta injerencia en ascensos de miembros en la PNP, la congresista de Podemos Perú, Kiara Alcarraz precisó que estas diligencias debían realizarse desde hace tiempo atrás.

"En todo ámbito, no pueden ascender o no puedes poner a una persona que no cumple los criterios en un puesto de trabajo que no califica", mencionó la parlamentaria.

INTERPELACIÓN

Los rumores que surge en el Congreso para interpelar al titular del Mininter suenan a viva voz, por lo que la legisladora mencionó que será la encargada de encontrar las firmas de sus colegas para citar a Torres Falcón.

"Yo estoy interpelando al ministro del Interior porque no me califica, hoy comienzo a juntar las firmas, soy la primera en juntar las firmas", manifestó.

Finalmente, Kira Alcarraz cuestionó al gobierno encabezado por Dina Boluarte al nombrar en una importante cartera a una persona que no conoce los graves problemas que atraviesa la sociedad peruana.

"Tengo entendido que sólo tiene conocimiento en caballería montada, vivía en el extranjero, ¿cómo han podido poner a un ministro que no conoce la realidad ni la delincuencia?", sentenció.