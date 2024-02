Congreso: buscarían interpelar a ministro del Interior por presuntos ascensos irregulares en la PNP

La legisladora Kira Alcarraz señaló que la investigación iniciada por la Fiscalía por la presunta injerencia del ministro Víctor Torres, en el tema de presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú (PNP), debió comenzar hace tiempo.

"En todo ámbito, no pueden ascender o no puedes poner a una persona que no cumple con los criterios para el puesto de trabajo, para el que no califica", declaró enfática esta mañana a Canal N la representante de la bancada de Podemos.

JUNTAR LAS FIRMAS

Respecto a si apoyaría una moción de interpelación contra el titular del Interior, la congresista Alcarraz Agüero dijo sin dudarlo que lo haría, y que incluso, ella se encargará de presentar dicha iniciativa.

"Yo estoy interpelando al ministro del Interior, Víctor Torres, porque no me califica, hoy comienzo a juntar las firmas, soy la primera en juntar las firmas para presentar la solicitud", declaró la parlamentaria.