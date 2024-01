PNP en crisis: 240 agentes dejarán la institución desde mañana

La Policía Nacional del Perú se encuentra en el ojo de la tormenta. El año pasado, más de mil agentes abandonaron la institución por diversos motivos y se reveló que al menos 240 oficiales pasarán a situación de retiro a partir del 1 de febrero del año 2024.

De acuerdo a Infobae, de los 240 efectivos, 124 de ellos son suboficiales de segunda y tercera que presentaron su solicitud para abandonar la institución por motivos personales.

REFORMAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL

Como bien se recuerda, el general en retiro Carlos Tuse, exdirector de investigaciones de inspectoría de la PNP, señaló que es importante reformar el sistema institucional. “Hay que eliminar los pases al retiro por renovación, hay que incentivar al personal, hay que mejorar la salud (...)”, dijo a Panamericana Televisión.

Por otro lado, el exdirector general de la PNP, el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, sostuvo que más de 4 mil suboficiales egresan de las escuelas, mientras que al mismo tiempo una cantidad similar pasa a retiro.

“Algunos porque ya cumplieron más de 20 años (de servicio) o porque saben que tienen antecedentes y voluntariamente piden pasar a situación de retiro", señaló.

En esa línea, también agregó que una problemática que vive la Policía es la falta de especialización en las escuelas de preparación de los suboficiales.

“Las escuelas no son preparadas para la capacitación. Algunas son viviendas que no tienen campos deportivos, comedores, salón de conferencias. (...) No están estudiando los tres años, sino solo un año y medio o dos años”, añadió.

MÁS DE MIL EFECTIVOS PASARON AL RETIRO

En el 2023, se pasó al retiro a 1030 oficiales de distintos rangos por diferentes motivos relacionados con graves faltas disciplinarias. Según el diario La República, la mayoría de los efectivos que cometieron infracciones muy graves son suboficiales de segunda y de tercera, que contaban con 2 a 6 años de servicios; es decir, tenían poco tiempo de haber egresado de las escuelas de formación policial.