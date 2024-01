Premier Otárola confirma que Dina Boluarte no asistirá a la Fiesta de la Candelaria en Puno

El primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, informó que la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no asistirá a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2024, que se desarrollará en la región Puno.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que sus palabras habrían sido "malinterpretadas", debido a que nunca se confirmó que la mandataria viajaría a Puno para participar del mencionado evento.

"Yo dije que la presidenta va a viajar a todo el país, no tiene ninguna restricción ni tampoco la decisión de no hacerlo, pero nunca dijimos que iba a ir a la Fiesta de la Candelaria o que se había puesto una fecha en concreto para este viaje (...) Ella no va a viajar a la Candelaria", dijo.

REUNIÓN CON GOBERNADORES

No obstante, el premier aseguró que Boluarte Zegarra tiene la "obligación" de realizar coordinaciones con todas las autoridades regionales del Perú, por tal motivo, Puno no sería la excepción.

En ese sentido, Otárola Peñaranda indicó que el día de hoy la jefa de Estado tuvo una reunión con ocho gobernadores regionales y alcaldes distritales a fin de abordar diversos temas.