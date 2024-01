RLA responde a Rutas de Lima sobre el retiro de Odebrecht como socio estratégico del consorcio

El alcalde Rafael López Aliaga respondió a Ives Becerra, director legal de Rutas de Lima, respecto a la solicitud que se le hizo, desde hace ocho años, a la Municipalidad Metropolitana de Lima para cambiar el contrato de concesión de los peajes para el retiro de Odebrecht como socio estratégico del consorcio.

“Me he enterado el día de hoy, vamos a sacar un comunicado en respuesta a esta carta (...) Eso me lo han pedido varias veces, no es la primera vez. Una condición del contrato es que terminen toda la obra. Es que está enmarañado, el contrato está viciado de origen (...) ¿Le gustaría sacar a Odebrecht del contrato? Que le pague al Estado las reparaciones”, señaló en Canal N.

En una entrevista para dicho medio, el burgomaestre reconoció lo expuesto por Rutas de Lima sobre el contrato de los peajes, en el cual contempla la culminación de obras pendientes de Canta Callao y Ramiro Prialé para el retiro de Odebrecht como socio estratégico, previa expropiación de terrenos en los lugares involucrados.

¿EXPROPIAR?

El alcalde de Lima señala que se reunió en tres ocasiones con representantes de Rutas de Lima para tratar esta problemática en torno a los peajes y sostiene que no descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para tratar el caso en otra instancia. Al ser consultado sobre una posible expropiación respondió lo siguiente:

“Hay tres cosas que faltan expropiar: camino inca, hidroeléctrica, un colegio y una zona que tiene una urbanización (...)Es una falacia. Dentro de esas zonas hay una hidroeléctrica, hay restos históricos. Anda a expropiar un camino inca, es una trampa. El que planteó este mecanismo lo hizo con trampa y trafa (...) Expropiar restos históricos, camino inca, es imposible”, explicó.