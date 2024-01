Edgar Tello niega ser operador de Patricia Benavides: “no tengo nada que ver”

El congresista Edgar Tello, del Bloque Magisterial, niega haber sido operador de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para asegurar el respaldo de las bancadas de izquierda, lo cual se contradice con lo señalado por Jaime Villanueva, exasesor de la extitular del Ministerio Público.

“Dentro de la praxis parlamentaria, a nosotros vienen de todas las instituciones del Estado a ver proyectos, plantear diferentes temas. Me están involucrando en temas que no tengo nada que ver. Mencionan que me han condicionado un voto, yo no he condicionado absolutamente nada. Tengo una serie de procesos en los que no tengo nada que ver”, dijo a canal N.

¿QUÉ DIJO VILLANUEVA?

Villanueva reveló al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que sostuvo un encuentro con el parlamentario Tello, así como con su colega Katy Ugarte y otros, donde estos le habrían solicitado a Benavides que archive ciertas investigaciones que tenían en la Fiscalía a cambio de respaldar la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

Es importante mencionar que, de acuerdo a la documentación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, Tello habría ofertado los votos de algunos de sus colegas de bancada, quienes también se encontraban dispuestos a votar a favor de la inhabilitación de Ávalos “y por cuyo propósito hacía que su asesor procurase los votos necesarios, habiéndose generado una reunión con aquellos correligionarios”.

PATRICIA BENAVIDES

La tesis fiscal advierte que Patricia Benavides habría liderado una organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público

Benavides y sus exasesores, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, serían parte de esta red que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones del Congreso frente a la remoción de los integrantes de la JNJ, la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.